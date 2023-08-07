Голкіпер продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, ФК ШАХТАР
07 серпня 2023, 15:07
Перехід Анатолія Трубіна до Бенфіки повністю узгоджено, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, сума трансферу складе 10 мільйонів євро, а також один мільйон "гірники" можуть отримати як бонус.
Фабріціо Романо підтверджує інформацію, що у разі перепродажу Трубіна, Шахтар отримає близько 40% від суми трансферу.
Трубін не повернеться до України найближчим часом, оскільки угоду з Бенфікою остаточно узгоджено.
Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.