Португалия

Голкіпер продовжить кар'єру у чемпіонаті Португалії.

Перехід Анатолія Трубіна до Бенфіки повністю узгоджено, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, сума трансферу складе 10 мільйонів євро, а також один мільйон "гірники" можуть отримати як бонус.

Фабріціо Романо підтверджує інформацію, що у разі перепродажу Трубіна, Шахтар отримає близько 40% від суми трансферу.

Трубін не повернеться до України найближчим часом, оскільки угоду з Бенфікою остаточно узгоджено.

Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.