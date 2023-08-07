Португалия

Угода буде розрахована на п'ять років.

Стали відомі деталі угоди Анатолія Трубіна із Бенфікою, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.

За його інформацією, український голкіпер підпише угоду на п'ять років – до літа 2028 року.

Нагадаємо, що сума трансферу склала 10 мільйонів євро, а також Шахтар може отримати один мільйон євро у вигляді бонусу та 40% від наступного продажу Трубіна.

Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.