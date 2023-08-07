Угода буде розрахована на п'ять років.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, GETTY IMAGES
07 серпня 2023, 19:39
Стали відомі деталі угоди Анатолія Трубіна із Бенфікою, повідомляє журналіст Фабріціо Романо.
За його інформацією, український голкіпер підпише угоду на п'ять років – до літа 2028 року.
Нагадаємо, що сума трансферу склала 10 мільйонів євро, а також Шахтар може отримати один мільйон євро у вигляді бонусу та 40% від наступного продажу Трубіна.
Цього сезону Трубін за Шахтар не виступав — перший тур УПЛ він пропускав через дискваліфікацію, а потім він залишився в запасі на поєдинок другого туру.