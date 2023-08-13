Португалія

Колишній тренер Шахтаря засудив португальські клуби.

Нинішній головний тренер Лілля Пауло Фонсека розчарований інформацією, що його колишній клуб Брага, а також Бенфіка, розглядають можливість продажу деяких своїх футболістів до р осії.

Колишній тренер Шахтаря написав відкритий лист, у якому закликав португальські клуби не вести переговори з терористами і згадав приклад Сассуоло, коли клуб відмовився продати свого виконавця до московського спартака (йдеться мова про захисника Рожеріо).

"Протягом останнього тижня я читав, що Бенфіка і мій СК Брага розглядають можливість продажу розглядають можливість продажу Чікіньо і Тормена в російські клуби. Бенфіка, яка взірець, від самого початку війни ратує за допомогу Україні. А моєю Брагою керують чуйні люди з величезними серцями.

Я НЕ ХОЧУ ВІРИТИ. Я відмовляюся це робити.

Два тижні тому один російський клуб намагався купити Рожеріо, лівого захисника Сассуоло. Італійський клуб відмовився вступати в переговори і заявив, що з етичних міркувань, пов'язаних із війною, він ніколи цього не зробить. З етичних міркувань, пов'язаних із війною, він ніколи не піде на це.

Я був гордий, думаючи, що "мій світ" все ще є прикладом. Я закликаю Бенфіку і мою Брагу наслідувати приклад італійського клубу.

Я знаю, що минає час, і люди у своїх домівках уже не особливо прислухаються до новин, пов'язаних із війною в Україні. Але щодня росія продовжує вбивати людей і особливо невинних дітей, можливо, деякі з них сидять вдома під час перегляду футбольного матчу.

Одне я знаю, якщо Бенфіка і моя Брага вестимуть справи з російськими клубами, ці гроші будуть капати з кров'ю дітей, які щодня вмирають в Україні. І багато з цих дітей любили футбол", — написав Фонсека у Twitter.

Нагадаємо, що Фонсека тренував Шахтар із 2016 по 2019 рік.