Португалія

Футболіст не перейде до клубу.

Офіційні ресурси Порту повідомляють, що перемовини з Міланом щодо Мехді Таремі припинені, тому нападник залишиться в нинішньому клубі.

Здавалося, що була укладена угода на суму близько 15 мільйонів євро для гравця збірної Ірану, але раптом почалися проблеми із її оформленням. Повідомлялося, що відбулася зміна особистих умов контракту, запропонована різними посередниками, які вимагали підвищення комісій і різноманітних надбавок.

Мілан відмовився відступати від узгоджених гонорарів, особливо тому, що їх просили подвоїти або навіть потроїти. Таким чином, перемовини з Міланом щодо трансферу "завершені" безрезультатно. Порту потрапив в одну групу Ліги чемпіонів з Барселоною, донецьким Шахтарем і Роял Антверпен.

Минулого сезону він зробив 44 результативних дії у понад півсотні матчів за клуб.