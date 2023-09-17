Португалія

У Португалії обожнюють Роналду.

Президент Республіки Португалія Марсело Ребелу де Соуза розмовляючи у суботу ввечері з португальськими емігрантами та нащадками португальців у Торонто, згадав відомого співвітчизника Криштіану Роналду у контексті ідентичності свого народу.

"Вони показали, ким ми є: очевидно, ми-фадо, ми-тріска, ми-кальдо верде, ми-португальське рагу, ми-віра, коридіньо та фанданго. Ми все це, у нас є душа. Ми-Кріштіану Роналду!".-сказав у своїй промові президент Португалії.

Ці слова викликали оплески, а крики, що імітують святкування голу Кріштіану Роналду, серед аудиторії чисельністю близько 400 осіб, за даними організації, рознеслися величезною залою Міжнародної профспілки трудящих Північної Америки (LIUNA) у Торонто.

Нагадаємо, що вчора кумір португальців Роналду офіційно подав скаргу до суду на Ювентус.