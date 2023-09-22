Португалія

14-річний форвард продовжить кар'єру у Португалії.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив про підписання контракту з українським нападником Артемом Гапоненком.

Деталі угоди із 14-річним українцем не розголошуються.

"Я пишаюся тим, що підписав контракт з цим великим клубом. Це було моєю мрією, і я багато працював для її втілення. Буду продовжувати працювати, щоб досягти нових цілей. Потрапити у першу команду та виступати на Драгау — це моя найбільша мрія", — сказав Гапоненко.

При цьому молодий футболіст проводить вже другий сезон у складі "драконів", але лише тепер клуб оформив з ним офіційний контракт.

У нинішньому сезоні Гапоненко виступає за команду Порту U-15, за яку встиг відзначитися одним голом у чемпіонаті Португалії серед юніорів.