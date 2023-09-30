Українець провів перший сухий матч за нову команду.
АНАТОЛІЙ ТРУБІН, GETTY IMAGES
30 вересня 2023, 00:26
У рамках сьомого туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Порту у центральному матчі туру.
У стартовому складі господарів вчетверте поспіль вийшов Анатолій Трубін. Український голкіпер уперше за Бенфіку провів матч без пропущених голів.
Вирішальним став гол Анхеля Ді Марії на 68-й хвилині гри. Цей м'яч став єдиним у грі.
Зазначимо, що з 19-ї хвилини матчу Порту грав у меншості.
Бенфіка - Порту 1:0
Гол: Ді Марія, 68.
Вилучений: Кардозу, 19.