Португалія

Українець провів перший сухий матч за нову команду.

У рамках сьомого туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Порту у центральному матчі туру.

У стартовому складі господарів вчетверте поспіль вийшов Анатолій Трубін. Український голкіпер уперше за Бенфіку провів матч без пропущених голів.

Вирішальним став гол Анхеля Ді Марії на 68-й хвилині гри. Цей м'яч став єдиним у грі.

Зазначимо, що з 19-ї хвилини матчу Порту грав у меншості.

Бенфіка - Порту 1:0

Гол: Ді Марія, 68.

Вилучений: Кардозу, 19.