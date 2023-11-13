Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Португалії, що відбувся 13 листопада 2023 року, 22:30.

У рамках одинадцятого туру чемпіонату Португалії Бенфіка приймала на Да Луж Спортінг у лісабонському дербі й це знову бу напружений матч.

У доволі скромному за якістю гольових моментів першому таймі гості відзначились під саму перерву, після чого господарі просто лютували після перерви та значно перевершили "левів" за статистикою.

Але на дивовижний порятунок "орлів" довелось чекати аж до компенсованого часу, коли команда Рогера Шмідта вистрілила одразу двічі.

До вашої уваги відео кращих моментів матчу Бенфіка — Спортінг Лісабон у 11 турі чемпіонату Португалії-2023/24:

Бенфіка — Спортінг Лісабон 2:1

Голи: Невеш, 90+4, Тенгестедт, 90+7 — Дьокереш, 45.

Бенфіка: Трубін — А. Сілва, Отаменді, Морато — Невеш, Флорентіну (Тенгстед, 64), Жоау Маріу (Гедеш, 87), Еурснес — Ді Марія (Тенгстедт, 85), Муса (Кабрал, 64), Р. Сілва.

Спортінг: Адан — Діоманде, Коатес, Інасіу — Есжаю, Г’юлманд, Моріта (Паулінью, 85), Рейс (Сантуш, 73) — Едвардс, Дьокереш, Гонсалвеш (Трінкан, 73).

Попередження: Жоау Маріу, Невеш — Коатес, Інасіу, Едвардс, Г’юлманд, Нету.

Інасіу, 51.