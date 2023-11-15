Португалія

Захисник не відкидає варіант із підвищенням рівня колективу.

Леверкузенський Баєр у першій частині поточного сезону демонструє видатні виступи в усіх змаганнях, у яких бере участь, тож очевидно, що до виконавців колективу Хабі Алонсо нині суттєво збільшився інтерес на трансферному ринку.

Однак побачити серед можливих претендентів на відхід із команди досвідченого флангового захисника Алехандро Грімальдо, який долучився до складу "фармацевтів" лише на початку кампанії, на тлі семи років виступів за лісабонську Бенфіку, усе одно було несподіванкою.

Тим паче, що сам 28-річний іспанський виконавець не відхрещується від можливості змінити клуб у найближчому майбутньому.

"Наразі я перебуваю в Баєрі. Я тут уже три місяці, і все йде чудово.

Ми повинні продовжувати працювати над своєю грою, і тоді побачимо, що станеться в майбутньому", — заявив іспанський виконавець.

У поточному сезоні на рахунку Грімальдо вісім голів та шість гольових передач у 17 матчах.