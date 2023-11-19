Португалія

Лісабонці дешево не продають.

У воротаря збірної України Анатолія Трубіна в контракті з Бенфікою прописана клаусула у 100 млн. євро. Таку інформацію надає портал capology.com.

Також, на цьому ресурсі вказана заробітна плата українця в португальському клубі. У Лісабоні Трубін отримує 74.038 євро на тиждень (3.85 млн. євро на рік). Це п'ятий показник у клубі.

Діючий контракт футболіста з "орлами" розрахован до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його e 22 млн. євро.

Цього сезону, Анатолій Трубін зіграв за Бенфіку 12 матчів, пропустивши 11 м'ячів та 4 рази відстоявши свої ворота "на нуль".

Нагадаємо, Трубін перебрався до лісабонської Бенфіки з донецького Шахтаря влітку цього року за 10+1 млн. євро.