Португалія

Команда Трубіна працює на перспективу.

Лісабонська Бенфіка домовилася про перехід одного з найяскравіших талантів Південної Америки Джанлукі Престіанні з аргентинського Велес Сарсфілд. Про це повідомляє Фабриціо Романо

Зазначається, що угода між Бенфікою та Велесом була усно узгоджена у серпні цього року. "Орли" сплатять за 17-річного вундеркінда вісім мільйонів євро плюс два мільйони євро в якості бонусів.

Також, при майбутньому перепродажі аргентинський клуб отримає 15% від прибутку за трансфер.

Молодий аргентинець вирушить до столиці Португалії наприкінці січня, коли йому виповниться 18 років.

Джанлука Престіанні загалом відіграв за Велес 39 матчів, забивши три голи та віддавши одну результативну передачу.