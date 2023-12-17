Португалія

Українець продовжує утримувати місце у рамці воріт "орлів".

Український голкіпер Анатолій Трубін опинився у стартовому складі Бенфіки на матч чотирнадцятого туру чемпіонату Португалії.

На лісабонських "орлів" чекає важлива дуель із Брагою, яка відстає від них у турнірній таблиці всього на один заліковий бал. Місце у стартовому складі Бенфіки очікувано знайшлося і для українця Трубіна.

Нагадаємо, матч Брага — Бенфіка розпочнеться о 22:30 за київським часом.