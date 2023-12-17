Португалія

Українець в повному порядку.

Воротар лісабонської Бенфіки та збірної України Анатолій Трубін вражає своєю грою футбольну Португалію.

22-річний українець має найкращий відсоток успішних сейвів у португальській лізі — 85.7%.

Також, Трубін пропускає найменшу кількість голів серед усіх воротарів чемпіонату у середньому за матч — 0.56, випереджаюч основного воротаря Порту та збірної Португалії Діого Кошту, який розташувався на другому місці за цим показником — 0.69.

Зазначимо, що воротар Бенфіки знаходиться в топі ще й за відсотком "сухих" матчів у лізі, займаючи другу позицію з показником — 44.4%. Випереджає українця лише воротар Морейренше бразилець Кевін — 53.8%.

Цього сезону, Анатолій Трубін зіграв за "орлів" 17 матчів, пропустив 16 голів та 6 разів залишив свої ворота в недорканності.