Португалія

"Орли" дешево не продають.

Лісабонська Бенфіка назвала ціну за свого 19-річного вундеркінда Жоау Невеша. Про це повідомляє Corriere dello Sport.

За інформацією джерела, португальці хочуть отримати 100 млн. євро за молодого опорного півзахисника.

Зазначається, що серйозну зацікавленність до Невеша проявляє Манчестер Юнайтед, який хоче зміцнити центр поля. Скаути "манкуніанців" були присутні на матчі Бенфіки зі Спортінгом (2:1) 12 листопада та уважно спостерігали за гравцем.

Діючий контракт 19-річного португальця з клубом діє до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у 20 млн. євро.

У цьому сезоні, Жоау Невеш зіграв за Бенфіку 25 матчів, забив один м'яч та віддав одну гольову передачу.