Португалія

Гравець прокоментував можливе повернення до команди.

Бернарду Сілва прокоментував можливе повернення до Бенфіки - повідомляє ресурс A Bola.

"Ви маєте розуміти, що португальські клуби у фінансовому плані не можуть конкурувати з англійськими, іспанськими або навіть німецькими та французькими. Навіть якби я захотів перейти в Бенфіку – це було б абсолютно неможливо, тому що Манчестер Сіті вимагав би солідної компенсації.

Попередні роки я коштував близько 50 мільйонів євро. Я зможу повернутися в Бенфіку лише, коли завершиться мій контракт з Манчестер Сіті".

Цього сезону він провів 22 матчі в усіх можливих турнірах, забив 5 голів і віддав 3 асисти.