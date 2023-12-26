Іспанія

Одноклубник Віктора Циганкова та Артема Довбика може вирушити до АПЛ.

Орендований вінгер Жирони Савіо Морейра наступного сезону може стати гравцем Манчестер Сіті. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо у своєму твіттері.

За інформацією джерела, керівництво "містян" позитивно оцінює виступи 19-річного бразильця у складі Жирони та хоче його придбати з перспективою на майбутнє.

"Містяни" готові викласти за футболіста, у послугах якого також зацікавлені й інші клуби з АПЛ та Бундесліги, близько 30 мільйонів євро.

Також зазначається, що молодий вінгер залишиться у складі Жирони як мінімум до літа 2024 року.

Цього сезону Савіо, контракт якого належить Труа, провів 20 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав п'ять результативних передач. Його угода з французьким клубом розрахована до літа 2027 року.