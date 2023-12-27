Португалія

Тренер прокоментував непогані виступи гравця.

Рубен Аморім прокоментував виступи Віктора Дьокереша - повідомляє Squawka.

"Я думаю, що він покращив команду, він дуже подобається вболівальникам. Ми повинні подивитися з іншого боку: сьогодні ходять розмови про те, що ним цікавляться Арсенал і Челсі.

Він був в Англії, поруч з ними, в чемпіонаті. Спортінг покращив Дьокереша, а Дьокереш покращив Спортінг, він приніс нову енергію".

Цього сезону Віктор провів 20 матчів в усіх можливих турнірах, забив двадцять голів і віддав вісім асистів.