Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 16 грудня 2023 року, 17:00.
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16 грудня 2023, 20:59
У рамках 17-го туру англійської Прем'єр-ліги лондонський Челсі приймав на своєму полі Шеффілд Юнайтед.
Фінальний свисток зафіксував перемогу Челсі з рахунком 2:0.
Огляд матчу:
Челсі — Шеффілд Юнайтед 2:0
Голи: Палмер, 54, Ніко Джексон, 61
Челсі: Петрович — Дісасі, Сілва, Бадіашиль, Колвілл — Кайседо, Галлахер — Стерлінг (Броя, 75), Палмер (Маатсен, 90+4), Мудрик (Фернандес, 69) — Джексон (Гюсто, 90+4)
Шеффілд Юнайтед: Фодерінгем — Богл, Ахмедходжич, Трасті, Лоу — Соуза — Макаті, Хамер (Бен Сліман, 80), Брукс (Осула, 58), Арчер — Макберні (Норвуд, 67)
Попередження: Галлахер (52) — Макаті (42), Хамер (63), Лоу (74).