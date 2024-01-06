Сьогодні, 6 січня, у рамках шістнадцятого туру чемпіонату Португалії Арока прийматиме лісабонську Бенфіку на Естадіу Мунісіпаль де Арока.

Український правий захисник Богдан Мілованов вдруге поспіль гратиме за Ароку у чемпіонаті з перших хвилин.

Український голкіпер Анатолій Трубін продовжує утримувати місце в основі лісабонських "орлів".

Нагадаємо, матч Арока — Бенфіка розпочнеться о 20:00 за київським часом.