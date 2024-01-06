Гості набрали три пункти.
ТРУБІН, GETTY IMAGES
06 січня 2024, 22:45
У рамках 16 туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила до Ароки. Гості без проблем здолали господарів, відправивши до їхніх воріт три голи.
У стартовому складі Бенфіки вийшов Анатолій Трубін, який не пропустив у свої ворота.
Таким чином Бенфіка набрала три бали, а українець провів дев'ятий сухий поєдинок за нинішню команду.
Захисник Ароки Богдан Мілованов також зіграв весь матч.
Арока — Бенфіка 0:3
Голи: Рафа Сілва, 39, Кекчу, 47, Муса, 85.