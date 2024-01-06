Португалія

Гості набрали три пункти.

У рамках 16 туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила до Ароки. Гості без проблем здолали господарів, відправивши до їхніх воріт три голи.

У стартовому складі Бенфіки вийшов Анатолій Трубін, який не пропустив у свої ворота.

Таким чином Бенфіка набрала три бали, а українець провів дев'ятий сухий поєдинок за нинішню команду.

Захисник Ароки Богдан Мілованов також зіграв весь матч.

Арока — Бенфіка 0:3

Голи: Рафа Сілва, 39, Кекчу, 47, Муса, 85.