Португалія

Гравець збірної Люксембургу близький до зміни клубної прописки влітку.

Бенфіка просувається у переговорах щодо підписання центрального півзахисника Майнца Леандру Баррейру.

Йдеться про перехід 24-річного гравця збірної Люксембургу на правах вільного агента влітку, оскільки тоді його контракт із німецьким клубом втратить чинність.

Лісабонці ведуть переговори з агентом півзахисника. Вони вже були зацікавлені у його підписанні минулого року.

У цьому сезоні Баррейру вже взяв участь у 16 матчах Майнца у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.