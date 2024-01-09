Гравець збірної Люксембургу близький до зміни клубної прописки влітку.
Леандру Баррейру, Getty Images
09 січня 2024, 19:14
Бенфіка просувається у переговорах щодо підписання центрального півзахисника Майнца Леандру Баррейру.
Йдеться про перехід 24-річного гравця збірної Люксембургу на правах вільного агента влітку, оскільки тоді його контракт із німецьким клубом втратить чинність.
Лісабонці ведуть переговори з агентом півзахисника. Вони вже були зацікавлені у його підписанні минулого року.
У цьому сезоні Баррейру вже взяв участь у 16 матчах Майнца у всіх турнірах, відзначившись 2 голами.