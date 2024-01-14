Португалія

Нечувана конкуренція за гравця, який у цьому сезоні майже не грав.

Турецький центральний захисник Чаглар Сьоюнджю влітку минулого року на правах вільного агента подався до мадридського Атлетіко, намагаючись залишити англійський Лестер, що мав розпочинати виступи в другому за силою дивізіоні країни.

Однак заграти під орудою Дієго Сімеоне 27-річному виконавцю так і не судилось.

213 хвилин за дев’ять матчів поточної кампанії — доробок, із яким важко претендувати бодай на щось у складі будь-якої команди.

Саме тому зимове трансферне вікно стало для Сьоюнджю часом, коли можна реалізувати можливість щось змінити безпосередньо за ходом кампанії.

Тим паче претенденти в особі лондонського Фулгема та італійської Роми готові за нього боротись.

Але Атлетіко із свого боку висуває одну важливу умову для здійснення трансферу — це має бути одразу повноцінне придбання.

На цьому тлі з’явилась інформація про інтерес португальського Порту щодо гравця, оскільки "дракони" готуються до плей-оф Ліги чемпіонів УЄФА та потребують підсилення.

Як повідомляє португальська преса, Порту вже зараз може запропонувати таку угоду, "яку Рома та Фулгем надати не в змозі".