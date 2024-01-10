Іспанія

Клубу бажано отримати миттєвий прибуток.

Турецький центральний захисник Чаглар Сьоюнджю залишив англійський Лестер після вильоту "лисів" до Чемпіоншипу за підсумками попередньої кампанії та подався на правах вільного агента до мадридського Атлетіко.

Тоді 27-річний виконавець бачив себе в якості основного гравця під орудою Дієго Сімеоне, однак у першій частині сезону жодного прогресу в цьому напрямку для футболіста не відбулось.

Дев’ять матчів та 213 зіграних хвилин у трьох турнірах — не той показник, на який могли розраховувати ні сам гравець, ні іспанський колектив.

У підсумку, уже під час зимової трансферної кампанії Атлетіко отримав конкретну пропозицію від лондонського Фулгема щодо Сьоюнджю.

Однак відповідати на неї "матрацники" не поспішають, бо стосується вона, передусім, оренди до завершення кампанії.

У той самий час Атлетіко цікавить виключно миттєвий продаж власного футболіста, а коли він станеться, зараз, узимку, чи влітку — не має принципового значення.

Таким чином Фулгем скоріше чекатиме на завершення сезону, тоді як італійська Рома, яка також зацікавлена у футболісті, узагалі планує виключно орендну пропозицію, тож ризикує автоматично зійти з дистанції.

Той самий шлях уже подолав португальський Порту, який запропонував повноцінний трансфер, але за смішні для Атлетіко гроші.