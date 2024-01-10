Клубу бажано отримати миттєвий прибуток.
Чаглар Сьоюнджю, Getty Images
10 січня 2024, 08:55
Турецький центральний захисник Чаглар Сьоюнджю залишив англійський Лестер після вильоту "лисів" до Чемпіоншипу за підсумками попередньої кампанії та подався на правах вільного агента до мадридського Атлетіко.
Тоді 27-річний виконавець бачив себе в якості основного гравця під орудою Дієго Сімеоне, однак у першій частині сезону жодного прогресу в цьому напрямку для футболіста не відбулось.
Дев’ять матчів та 213 зіграних хвилин у трьох турнірах — не той показник, на який могли розраховувати ні сам гравець, ні іспанський колектив.
У підсумку, уже під час зимової трансферної кампанії Атлетіко отримав конкретну пропозицію від лондонського Фулгема щодо Сьоюнджю.
Однак відповідати на неї "матрацники" не поспішають, бо стосується вона, передусім, оренди до завершення кампанії.
У той самий час Атлетіко цікавить виключно миттєвий продаж власного футболіста, а коли він станеться, зараз, узимку, чи влітку — не має принципового значення.
Таким чином Фулгем скоріше чекатиме на завершення сезону, тоді як італійська Рома, яка також зацікавлена у футболісті, узагалі планує виключно орендну пропозицію, тож ризикує автоматично зійти з дистанції.
Той самий шлях уже подолав португальський Порту, який запропонував повноцінний трансфер, але за смішні для Атлетіко гроші.