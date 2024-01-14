Завершився матч чемпіонату Португалії.
Бенфіка - Ріу Аве - Getty Images
14 січня 2024, 22:06
Бенфіка переграла Ріу Аве вдома, забивши тричі після перерви. Анатолій Трубін провів на полі весь матч.
Колектив Рогера Шмідта знаходиться на 2 місці в таблиці. Його опонент перебуває на 16 позиції.
Бенфіка — Ріу Аве 4:1
Голи: Ді Марія, 29, А. Сілва, 61, Леонардо, 80, Маріу, 90 — Гуга, 9
Бенфіка: Трубін — Аурснес (Араужу, 86), А. Сілва, Отаменді, Морату — Кокджу (Флорентіну, 62), Невес (Шикінью, 90) — Ді Марія (Гувея, 62), Р. Сілва, Маріу — Кабрал (Леонардо, 62)
Попередження: Кокджу — Адерлан, Вілліам
Видалення: Адерлан