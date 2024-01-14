Португалія

Завершився матч чемпіонату Португалії.

Бенфіка переграла Ріу Аве вдома, забивши тричі після перерви. Анатолій Трубін провів на полі весь матч.

Колектив Рогера Шмідта знаходиться на 2 місці в таблиці. Його опонент перебуває на 16 позиції.

Бенфіка — Ріу Аве 4:1

Голи: Ді Марія, 29, А. Сілва, 61, Леонардо, 80, Маріу, 90 — Гуга, 9

Бенфіка: Трубін — Аурснес (Араужу, 86), А. Сілва, Отаменді, Морату — Кокджу (Флорентіну, 62), Невес (Шикінью, 90) — Ді Марія (Гувея, 62), Р. Сілва, Маріу — Кабрал (Леонардо, 62)

Попередження: Кокджу — Адерлан, Вілліам

Видалення: Адерлан