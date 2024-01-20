Завершився матч чемпіонату Португалії.
Бенфіка - Боавішта - Getty Images
20 січня 2024, 00:31
Бенфіка на домашньому стадіоні обіграла Боавішту. Анатолій Трубін провів на полі весь матч.
Колектив Рогера Шмідта знаходиться на 2 місці. Його опонент перебуває на 9 позиції.
Бенфіка — Боавішта 2:0
Голи: Ді Марія, 61, Леонардо, 90
Бенфіка: Трубін — Аурснес, А. Сілва, Отаменді, Морату — Кокджу (Невес, 85), Флорентіну (Флорентіну, 69) — Ді Марія (Нерес, 90), Р. Сілва (Муса, 90), Маріу — Кабрал (Леонардо, 69)
Попередження: Отаменді, Р. Сілва, Флорентіну — Гонсалвеш, Перес, Вукотич