Португалія

Італійський хавбек вирушив набиратися досвіду в Португалію.

Брага на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Шера Ндура, права на якого належать Парі Сен-Жермен.

19-річний італієць приєднався до португальського клубу на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.

Опція повноцінного викупу гравця не передбачена.

У поточному сезоні Шер Ндур зіграв за першу команду ПСЖ 115 хвилин у чотирьох матчах, в яких він відзначився одним голом.