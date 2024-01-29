Італійський хавбек вирушив набиратися досвіду в Португалію.
Шер Ндур, ФК Брага
29 січня 2024, 17:55
Брага на своєму офіційному сайті оголосила про підписання центрального півзахисника Шера Ндура, права на якого належать Парі Сен-Жермен.
19-річний італієць приєднався до португальського клубу на правах оренди, яка буде розрахована до кінця поточного сезону.
Опція повноцінного викупу гравця не передбачена.
У поточному сезоні Шер Ндур зіграв за першу команду ПСЖ 115 хвилин у чотирьох матчах, в яких він відзначився одним голом.