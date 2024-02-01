Португалія

Петар Муса продовжить кар'єру в МЛС.

Нападник лісабонської Бенфіки та збірної Хорватії Петар Муса змінив клубну прописку та виступатиме в американсько-канадській МЛС.

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25-річний хорватський форвард став гравцем Далласа, з яких підписав контракт до грудня 2027 року.

За неофіційною інформацією, сума трансферу склала 10 мільйонів євро плюс 3 млн можливі в якості бонусів.

У цьому сезоні Петар Муса провів за Бенфіку 25 поєдинків, в яких він забив 6 голів та віддав 2 асисти.