Португалія

Ще один сухий матч для українського голкіпера "орлів".

Бенфіка у матчі 20 туру чемпіонату Португалії на своєму полі впевнено обіграла Жіл Вісенте з рахунком 3:0.

"Орли" повели у рахунку на 15 хвилині завдяки голу Артура Кабрала, а на 34 хвилині перевагу господарів поля подвоїв Жуан Невес. На початку другого тайму крапку у матчі поставив Рафа Сілва.

Додамо, що весь матч у складі Бенфіки провів український воротар Анатолій Трубін, який відіграв на нуль за трьох ударів по його воротах.

Після 20 турів Бенфіка очолює чемпіонат Португалії, випереджаючи Спортінг на два бали, але "леви" мають гру в запасі.

Бенфіка - Жил Вісенте 3:0

Голи: Кабрал, 15, Невес, 34, Рафа Сілва, 49.