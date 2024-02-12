У рамках 21-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Віторії Гімарайнш.

У напруженому поєдинку лісабонський клуб зіграв унічию — 2:2.

Українець Анатолій Трубін провів на полі всю гру. Він пропустив два голи і зробив чотири сейви.

Зазначимо, що наразі Бенфіка лідирує в чемпіонаті Португалії, набравши 52 очки.

Віторія Гімарайнш — Бенфіка 2:2

Голи: Тіаго Сілва, 35 (з пенальті), Андрезінью, 61 — Рафа Сілва, 40, Кабрал, 90.

Вилучено: Боревкович, 64.