Португалія

Завершився матч у даному турнірі.

Спортінг у першому півфінальному матчі національного кубку виграв у Бенфіки. Забити господарям вдалося в обох таймах.

Відповісти своїм голом гості змогли Фредеріку Аурснесу, а м'яч Нуну Сантуша через офсайд було скасовано. Анатолій Трубін вийшов у старті і зіграв весь матч.

Спортінг — Бенфіка 2:1

Голи: Гонсалвеш, 9, Дьокереш, 54 — Аурснес, 69

Спортінг: Ізраель — Куарежма (Сен-Жюст, 90), Коатес, Діоманде — Катамо (Сантуш, 86), Х'юлманд (Браганса, 90), Моріта, Рейс — Едвардс (Есгаю, 74), Гонсалвеш (Паулінью, 90) — Дьокереш

Бенфіка: Трубін — Ба (Морату, 46), А. Сілва, Отаменді, Аурснес — Невес, Маріу — Ді Марія, Кокджу (Гувея, 88), Нерес (Тенгстедт, 61) — Р. Сілва (Кабрал, 90)

Попередження: Х'юлманд — Отаменді, Ді Марія, Кокджу, Р. Сілва