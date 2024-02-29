У кубку воротар зіграє чергову зустріч за лісабонську команду.
Анатолій Трубін - Getty Images
29 лютого 2024, 22:19
Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч португальського кубку зі Спортінгом.
Склади команд виглядають наступним чином:
Спортінг: Ізраель — Діоманде, Коатес, Куарежма, Едвардс — Катамо, Х'юлманд, Моріта, Рейс — Дьокереш, Гонсалвеш
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Аурснес — Кокджу, Невес — Ді Марія, Маріу, Нерес — Р. Сілва
Матч розпочнеться о 22:45 за київським часом.