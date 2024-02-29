Анатолій Трубін вийде у стартовому складі Бенфіки на матч португальського кубку зі Спортінгом. 

Склади команд виглядають наступним чином: 

Спортінг: Ізраель — Діоманде, Коатес, Куарежма, Едвардс — Катамо, Х'юлманд, Моріта, Рейс — Дьокереш, Гонсалвеш 

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Аурснес — Кокджу, Невес — Ді Марія, Маріу, Нерес — Р. Сілва 

Матч розпочнеться о 22:45 за київським часом. 