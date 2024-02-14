Португалія

Нещодавно до цієї американської команди перебрався гравець "орлів".

Бенфіка і Даллас співпрацюватимуть, щоб обмінюватися тренерським досвідом, що дозволить молодим талановитим гравцям вдосконалитися, передають офіційні сайти клубів.

Команди обмінюватимуться методологіями тренувань, які вже допомогли сформуватися кільком гравцям своїх національних збірних, таких як Бернарду Сілва, Рубеш Діаш, Жоау Феліш та Жоау Канселу з боку португальців і Кріс Річардс, Рікардо Пепі, Хесус Феррейра та Пакстон Помикал — з боку американців.

"Розвиток гравців лежить в основі ДНК Бенфіки, і ми пишаємося роботою, яку виконали у цій сфері", — заявив генеральний директор Кампусу лісабонців Педро Міль-Гоменс.

Академія Далласа вважається однією з найкращих у США. Технічний директор клубу Андре Дзанотта зазначив, що спільна з Бенфікою філософія робить це партнерство ідеальним для обох сторін.

Нагадаємо, взимку Даллас підписав нападника "орлів" за 10 мільйонів євро.