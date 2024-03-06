Португалія

Алан Варела з Порту зацікавив низку європейських клубів.

Опорний півзахисник Порту Алан Варела у літнє трансферне вікно може змінити клубну прописку, оскільки його прогрес у цьому сезоні не залишився поза очами низки провідних європейських клубів. Про це повідомляє журналіст FootMercato Санті Ауна.

За інформацією джерела, на 22-річного аргентинця, якого за стилем порівнюють з Хав'єром Маскерано, націлилися Ліверпуль, дортмундська Боруссія та Парі Сен-Жермен.

Зазначається, що у контракті Варели з Порту є пункт про відступні у розмірі 70 мільйонів євро, тоді як його трансфер із Боки Хуніорс минулого літа коштував "драконам" 8 мільйонів євро.

У поточному сезоні Алан Варела провів за португальський гранд 30 матчів у всіх турнірах, в яких він відзначився 2 голами, 2 асистами та 6 попередженнями.