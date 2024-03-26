Португалія

Авторами послання можуть бути наркоторговці.

Півзахисник Бенфіки Анхель Ді Марія отримав смертельні погрози.

Аргентинець отримав погрозу в сімейному будинку на околиці Росаріо. Послання з погрозами було викинуто в пакеті з автомобіля. У посланні йдеться про те, що навіть губернатор провінції Максиміліано Пулларо не зможе гарантувати їхню безпеку, якщо Ді Марія повернеться в місто.

Авторами послання можуть бути наркоторговці, які ведуть війну з Пулларо і розраховують на максимальний резонанс, залучаючи в цю історію Ді Марію.

Раніше Ді Марія повідомив, що хоче завершити кар'єру в Росаріо Сентраль, вихованцем якого є.