Португалія

"Орли" намагатимуться отримати путівку до фіналу турніру після поразки у першому поєдинку.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Кубка Португалії-2023/24 Бенфіка прийматиме Спортінг. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Місце у рамці воріт лісабонських "орлів" продовжує утримувати українець Анатолій Трубін.

Цей матч буде для нього 41-м у поточному сезоні у всіх турнірах. Зараз на рахунку 22-річного гравця 37 пропущених голів і 16 "кліншитів".

Сьогоднішній матч-відповідь розпочнеться о 22:45 за київським часом. Нагадаємо, у першому поєдинку Спортінг здобув перемогу з рахунком 2:1.