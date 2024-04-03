Португалія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Португалії, що відбувся 2 квітня 2024 року.

У другому матчі півфіналу Кубка Португалії в лісабонському дербі Бенфіка зіграла внічию зі Спортінгом, що не дозволило "орлам" продовжити участь в турнірі.

Команди відправили у ворота одне одного по два м'ячі, проте за рахунок перемоги в першому матчі Спортінг пробився до фіналу, де зустрінеться з переможцем пари Гімарайнш — Порту.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бенфіка — Спортінг Л у другому матчі 1/2 фіналу Кубка Португалії-2023/24:

Бенфіка Лісабон — Спортінг Лісабон 2:2 (перший матч — 1:2)

Голи: Отаменді, 53, Рафа Сілва, 64 - Х'юлманд, 47, Пауліньо, 55