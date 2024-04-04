Португалія

Аргентинський ветеран продовжує грати на високому рівні.

Лісабонська Бенфіка розпочала переговори з вінгером команди Анхелем Ді Марією щодо продовження трудової угоди. Про це повідомляє Ніколо Скіра.

За інформацією джерела, керівництво "орлів" хоче продовжити контракт з аргентинським ветераном до літа 2025 року. Зазначається, що в контракті футболіста є опція продовження угоди ще на один рік.

Нагадаємо, 36-річний вінгер повернувся до Бенфіки влітку 2023 року на правах вільного агента.

Цього сезону Анхель Ді Марія відіграв за "орлів" 41 матч, забив 15 голів та віддав 12 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ді Марія отримав смертельні погрози.