Португалія

"Орли" спробують помститися "левам" за виліт із Кубка Португалії серед тижня.

У рамках двадцять восьмого туру чемпіонату Португалії-2023/24 Спортінг прийматиме Бенфіку на Ештадіу Жозе Алваладе. Команди вже оголосили свої стартові склади.

Місце у рамці воріт "орлів" продовжує утримувати українець Анатолій Трубін.

Серед тижня команди вже зустрічалися у рамках другого півфінального поєдинку Кубка Португалії. Сильнішого у ньому виявити не вдалося, але "леви" отримали путівку до фіналу за сумою двох матчів.

Сьогоднішнє ж протистояння може вирішити долю чемпіонства, оскільки у турнірній таблиці Бенфіка відстає від колективу Рубена Аморіма всього на один заліковий бал. Зазначимо, що Спортінг має у запасі виїзну гру з Фамаліканом.

Суботній матч Спортінг — Бенфіка розпочнеться о 22:30 за київським часом.