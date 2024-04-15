Українець провів гру на лавці для запасних.
Бенфіка - Морейренсе, Getty Images
15 квітня 2024, 00:51
У рамках 29-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Морейренсе.
Голкіпер збірної України Анатолій Трубін усю гру провів на лавці для запасних. Його в основі замінив Самуел Соареш, який не пропустив. Проте суперник жодного разу не пробив у площину воріт португальця.
На цьому етапі Бенфіка набрала 70 очок і посідає друге місце в чемпіонаті. У лідера турніра Спортінга 74 пункти і ще одна гра в запасі.
У наступному матчі Бенфіка зіграє проти Марселя в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.
Бенфіка — Морейренсе 3:0
Голи: Кокджу, 18, Араужу, 45+1, Рольгайсер, 79.