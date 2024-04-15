Португалія

Українець провів гру на лавці для запасних.

У рамках 29-го туру чемпіонату Португалії Бенфіка на своєму полі приймала Морейренсе.

Голкіпер збірної України Анатолій Трубін усю гру провів на лавці для запасних. Його в основі замінив Самуел Соареш, який не пропустив. Проте суперник жодного разу не пробив у площину воріт португальця.

На цьому етапі Бенфіка набрала 70 очок і посідає друге місце в чемпіонаті. У лідера турніра Спортінга 74 пункти і ще одна гра в запасі.

У наступному матчі Бенфіка зіграє проти Марселя в матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи.

Бенфіка — Морейренсе 3:0

Голи: Кокджу, 18, Араужу, 45+1, Рольгайсер, 79.