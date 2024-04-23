Португалія

Проте українець не зберіг свої ворота "сухими".

У рамках чергового туру чемпіонату Португалії Бенфіка вирушила на виїзд до Фаренсе.

Гості зуміли здолати господарів, відправивши в їхні ворота три голи. Це були легкі три пункти для "орлів".

У стартовому складі Бенфіки вийшов українець Анатолій Трубін, однак голкіпер не зумів зберегти свої ворота "сухими".

Вінгер Фаренсе Мохамед Беллумі пробив українця сильним ударом у ближній верхній кут.

Зазначимо, що Бенфіка ще має теоретичні шанси на чемпіонство: за чотири тури до кінця чемпіонату клуб Трубіна відстає від Спортінга на сім очок.

Фаренсе — Бенфіка 1:3

Голи: Беллумі, 23 — Кекчю, 16, Кабрал, 34, Фернандеш, 67.