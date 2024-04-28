Португалія

Колишній очільник клубу пропонував уболівальникам нові контракти для головного тренера та найбільш досвідченого гравця команди.

Напередодні пізнім вечором у португальському футболі відбулась дуже гучна подія — після 42 років роботи в якості президента місцевого Порту свою посаду був змушений залишити Пінту да Кошта.

Сталось це за результатами виборів, під час яких досвідченому 86-річному функціонеру довелось поступитись колишньому головному тренеру Андре Віллаш-Боашу.

46-річний керманич відомий своїм досвідом роботи в таборі "драконів", лондонських Челсі та Тоттенгема, міланського Інтера, французького Марселя, а також кількох менш відомих клубів по всьому світу.

Однак після зими 2021 року, коли його звільнили з посади на чолі "провансальців", Віллаш-Боаш більше не брався до роботи в цій царині.

Відзначимо, що Андре став 32 за ліком президентом Порту.

Його відрив за голосами від конкурентів просто шалений — 80,3% (21489 голосів) проти 19,5% (5224) у найближчого переслідувача, Пінту да Кошти. Третій кандидат, Нуну Лобу, при цьому набрав усього 0,2% (53).

Ще 73 бюлетені залишились незаповненими, а 37 бланків були визнані зіпсованими.

Нагадаємо, що від час виборчої кампанії вже колишній президент Порту намагався шантажувати вболівальників із правом голосу за допомоги можливості оновити контракти з головним тренером Сержіу Консейсау та досвідченим захисником Пепе Феррейрою.