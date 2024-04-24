Португалія

Очільник португальського клубу висунув дивні умови перед майбутніми виборами.

Португальський фахівець Сержіу Консейсау з літа 2017 року є незмінним головним тренером португальського Порту, із яким здобув ледь не всі "великі" трофеї, що тільки представлені в його особистій колекції.

Однак контракт 49-річного керманича добігає до завершення після поточної кампанії й перед ним наразі стоїть складний вибір щодо подальшого місця працевлаштування.

"Дракони" ж тим часом не полишають сподівань і надалі співпрацювати з нинішнім головним тренером, але наразі в них є й інші нагальні питання.

Одне з них — майбутні вибори президента клубу, у яких серед кандидатів брати участь діючий очільник Порту Пінту да Кошта.

Він водночас і є основним гравцем, який виступає за продовження контракту з Консейсау, проте останнє інтерв’ю президента "драконів" викликало чимало дискусій у місцевій пресі.

"Сержіу Консейсау та Пепе вже підписали нові угоди з клубом.

Але вони дійсні лише в тому випадку, якщо мене переоберуть на посаду президента", — заявив функціонер.

Маніпуляція це чи ні — дізнаємось уже 27 квітня, коли відбудеться фінальне голосування.

Тим часом Порту йде на третій сходинці чемпіонату Португалії з відставанням у 18 очок від лісабонського Спортінга.