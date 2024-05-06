Португалія

Осічка Бенфіки з Анатолієм Трубіним зробила конкурента володарем титулу.

Спортінг став чемпіоном Португалії сезону-2023/24.

Сталося це після поразки Бенфіки з Анатолієм Трубіним проти Фамалікана (0:2), унаслідок якої було втрачено математичні шанси наздогнати команду тренера Рубена Аморіма, яка лідирує в чемпіонаті (8 очок різниці за 2 тури до кінця).

Лісабонці виграли титул у 20-й раз в історії. Лише Бенфіка (38 разів) і Порту (30) ставали чемпіонами країни частіше.

Зазначимо, що своє перше чемпіноство Спортінг виграв ще у 1941 році.