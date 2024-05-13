Португалія

Чергова спроба перезапустити кар’єру себе не виправдала.

Про португальського центрального півзахисника Ренату Саншеша на широкий загал почали говорити після тріумфального для його країни чемпіонату Європи-2016 та вручення премії Golden Boy.

Тоді ж відбувся його трансфер із лісабонської Бенфіки до мюнхенської Баварії за 35 млн євро.

Однак ні цей перехід, ні подальші виступи за англійський Свонсі, французький Парі Сен-Жермен та останній сезон за римську Рому себе не виправдали. Лише в Ліллі були примарні сподівання на перезавантаження кар’єри гравця.

У підсумку, уже 26-річний Саншеш провів один рік у столиці Італії, після чого вже точно повернеться назад до Парижу.

Проте, як повідомляє італійська преса, Ренату там не потрібен тренерському штабу Луїса Енріке.

Саме тому представники футболіста вислухали побажання гравця щодо повернення до Бенфіки й розпочали перемовини.

У цьому сезоні Саншеш провів 12 матчів, забивши один гол.