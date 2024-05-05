Франція

Виступи вінгера не сильно вразили Рому.

Ренату Саншеш залишить Рому та відправиться до ПСЖ наступного літа — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

В команді незадоволені виступами вінгера і не будуть платити суму викупу у 15 мільйонів євро. Втім, у паризькому колективі також не розраховують на Ренату, тому він буде доступний на трансферному ринку.

У складі Роми Саншеш виступає в оренді з 2023 року. Раніше вінгером цікавився Бешикташ.

Цього сезону 26-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.