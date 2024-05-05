Виступи вінгера не сильно вразили Рому.
Ренату Саншеш, Getty Images
05 травня 2024, 16:34
Ренату Саншеш залишить Рому та відправиться до ПСЖ наступного літа — повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
В команді незадоволені виступами вінгера і не будуть платити суму викупу у 15 мільйонів євро. Втім, у паризькому колективі також не розраховують на Ренату, тому він буде доступний на трансферному ринку.
У складі Роми Саншеш виступає в оренді з 2023 року. Раніше вінгером цікавився Бешикташ.
Цього сезону 26-річний гравець провів 12 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.