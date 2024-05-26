Португалія

Чергове досягнення для "драконів".

Порту обіграв Спортінг (2:1) у фіналі Кубка Португалії.

Захисник Спортінга Джеррі Сен-Жюст відкрив рахунок на 20-й хвилині, а на 29-й був вилучений. За Порту на 25-й забив Еванілсон Барбоза, а на 100-й Мехді Таремі реалізував пенальті.

Порту втретє поспіль виграв Кубок Португалії і 20-й в історії. Більше перемог лише у Бенфіки — 26.

За підсумками двох півфінальних матчів Порту обіграв Віторію (1:2, 3:1), Спортінг пройшов Бенфіку (2:2, 2:1).

Раніше Спортінг у 20-й раз став чемпіоном Португалії.

Порту - Спортинг 2:1

Голи: Еванілсон, 25, Таремі, 100 (з пенальті) — Сен-Жюст, 20.