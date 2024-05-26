Чергове досягнення для "драконів".
Гравці Порту, Getty Images
26 травня 2024, 22:25
Порту обіграв Спортінг (2:1) у фіналі Кубка Португалії.
Захисник Спортінга Джеррі Сен-Жюст відкрив рахунок на 20-й хвилині, а на 29-й був вилучений. За Порту на 25-й забив Еванілсон Барбоза, а на 100-й Мехді Таремі реалізував пенальті.
Порту втретє поспіль виграв Кубок Португалії і 20-й в історії. Більше перемог лише у Бенфіки — 26.
За підсумками двох півфінальних матчів Порту обіграв Віторію (1:2, 3:1), Спортінг пройшов Бенфіку (2:2, 2:1).
Раніше Спортінг у 20-й раз став чемпіоном Португалії.
Порту - Спортинг 2:1
Голи: Еванілсон, 25, Таремі, 100 (з пенальті) — Сен-Жюст, 20.