Тренер вирішив відправитися до іншої команди.
Сержіу Консейсау, Getty Images
27 травня 2024, 20:57
Сержіу Консейсау залишить Порту — повідомляє Record.
Протягом попередніх кількох тижнів тренер багато розмірковував над цією темою і дійшов висновку, що найкращим рішенням для його кар'єри та для клубу буде залишити його.
На це вплинула в тому числі зміна керівництва і прихід Андре-Віллаш Боаша. У складі команди Консейсау працює з 2017 року. Також Сержіу може очолити Марсель.
У португальському чемпіонаті Порту вдалося зайняти 3 місце в таблиці.