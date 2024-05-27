Португалія

Тренер вирішив відправитися до іншої команди.

Сержіу Консейсау залишить Порту — повідомляє Record.

Протягом попередніх кількох тижнів тренер багато розмірковував над цією темою і дійшов висновку, що ​​найкращим рішенням для його кар'єри та для клубу буде залишити його.

На це вплинула в тому числі зміна керівництва і прихід Андре-Віллаш Боаша. У складі команди Консейсау працює з 2017 року. Також Сержіу може очолити Марсель.

У португальському чемпіонаті Порту вдалося зайняти 3 місце в таблиці.