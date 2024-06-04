Португалія

Португальський фахівець працював керманичем "драконів" з літа 2017 року.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив про те, що Сержіу Консейсау залишить посаду головного тренера першої команду, яку він обіймав із літа 2017 року.

"Історія, якою всі ми пишаємося. Дякуємо за стільки золотих сторінок, пане Сержіу Консейсау", — сказано в заяві "драконів".

💙 Obrigado por tantas páginas douradas, Mister Sérgio Conceição 🙌#FCPorto pic.twitter.com/3iBR6acrLN — FC Porto (@FCPorto) June 4, 2024

Раніше повідомлялося, що на рішення португальського фахівця, контракт якого був розрахований до літа 2028 року, безпосередньо вплинула зміна керівництва і прихід Андре-Віллаша Боаша на посаду президента клубу.

Зазначимо, що починаючи з 2017 року Сержіу Консейсау виграв на чолі Порту три чемпіонства Португалії, чотири Кубка Португалії, один Кубок португальської ліги та три Суперкубка Португалії. Окрім цього, "дракони" неодноразово були учасниками плей-оф Ліги чемпіонів.