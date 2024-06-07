Португалія

Фахівець вже керував "драконами" у 17 поєдинках.

Порту на своєму офіційному сайті оголосив призначення нового головного тренера, яким став Вітор Бруну.

Угода з 41-річним португальцем, який раніше був помічником колишнього наставника "драконів" Сержіу Консейсау, розрахована на два роки.

Вітор розпочав свою роботу в португальському клубі влітку 2017 року. Під його керівництвом команда провела 17 матчів, з яких виграла 15 та двічі зіграла внічию – все через часті дискваліфікації Консейсау.

Також Вітор працював асистентом у Нанті, Бразі, Віторії Гімараєш та інших португальських команд.

За підсумками минулого сезону Порту посів третє місце в чемпіонаті Португалії, поступившись Спортінгу та Бенфіці.