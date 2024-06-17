Португалія

41-річний футболіст стане вільним агентом.

Захисник Порту Пепе покине клуб цього літа. Клуб вирішив не продовжувати контракт із 41-річним ветераном із фінансових міркувань.

Про рішення в інтерв'ю каналу Now повідомив новий президент Порту Андре Віллаш-Боаш.

"Що я в якомусь сенсі дав зрозуміти Пепе, то це те, що все його майбутнє нерозривно пов'язане з Порту, чи то з емоційного, чи то навіть із професійного погляду.

Що стосується його спадкоємності як гравця Порту, цього не станеться. Йому чітко пояснили причини, через які, на жаль, цього не може статися.

Однак ми з великою повагою ставимося до його кар'єри", — сказав Віллаш-Боаш.

Нагадаємо, що Пепе виступав за Порту з 2004 по 2007 рік, а потім з 2019 по 2024.